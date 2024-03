Une reine dans ma douche Théâtre L’Entr’Deux Imphy, samedi 14 septembre 2024.

Par la Comedia del Ablys

Texte de Gérard Levoyer

Mise en scène Corinne Bidou

« Les plus grands conflits naissent de minuscules grains de sable. Cette fois, l’évènement se passe dans une salle de bains. Comme l’humain est faible, il prête sa douche et c’est alors que le grain de sable vient se glisser dans la tuyauterie. On ne prête pas impunément sa douche… »

A partir de 10 ans 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 20:00:00

fin : 2024-09-14 21:30:00

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure

Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

