Une réception à Bel-Ébat au début du XXe siècle Manoir de Bel Ébat, 18 septembre 2021, Avon.

Une réception à Bel-Ébat au début du XXe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de Bel Ébat

Le manoir de Bel-Ébat, propriété de Jacques Durand éditeur de musique, fut le lieu de rencontre de nombreux artistes de la fin du XIXe siècle jusqu’au premier quart du XXe. On put y rencontrer de célèbres compositeurs qui y firent des séjours et parfois y composèrent : de Debussy à Ravel, de Saint-Saëns à Fauré, de Dukas à Albert Roussel notamment. C’est à une réception que nous convions le public invité de Marie et Jacques Durand. En 1h environ au détour des pièces, vous participerez à un concert, à un théâtre et découvrirez un site magnifique et des musiciens incomparables. Quatre comédiens dont une pianiste. D’Alain Laurenceau. Sur inscription au 01 60 74 91 30. Port du masque obligatoire.

Sur inscription

Vous êtes invité à une réception ! découvrez le manoir au XXème siècle à travers le théâtre et la musique

Manoir de Bel Ébat 2 avenue de Nemours 77210 Avon Avon Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00