du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée « La Rue du temps qui passe »

[[https://www.youtube.com/watch?v=y-qHvOzr3nY](https://www.youtube.com/watch?v=y-qHvOzr3nY)](https://www.youtube.com/watch?v=y-qHvOzr3nY)

6€ : adulte et enfant à partir de 6 ans. Entrée libre. Durée : 1h / 1h30.

Participez à une balade dans le temps… Visitez librement le musée et passez votre « Certificat d’étude »… Musée « La Rue du temps qui passe » Sandrou, 24220 Allas-les-Mines Allas-les-Mines Dordogne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

