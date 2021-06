Angoulême Le musée d'Angoulême Angoulême, Charente Une promenade dans les collections Le musée d’Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Une promenade dans les collections

Le musée d’Angoulême, le samedi 3 juillet à 19:00

La Nuit des musées est l’occasion de visiter les collections permanentes du Musée d’Angoulême gratuitement en nocturne ! Venez découvrir les collections permanentes du musée : la collection d’Archéologie et paléontologie, les arts d’Afrique et d’Océanie et les Beaux-Arts Le musée d’Angoulême Rue Corneille, 16000, Angoulême Angoulême Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00

