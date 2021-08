Lessac Domaine de Boisbuchet Charente, Lessac Une promenade à l’architecture internationale en pleine nature Domaine de Boisbuchet Lessac Catégories d’évènement: Charente

Lessac

Une promenade à l’architecture internationale en pleine nature Domaine de Boisbuchet, 17 septembre 2021, Lessac. Une promenade à l’architecture internationale en pleine nature

Domaine de Boisbuchet, le vendredi 17 septembre à 10:00

### Les classes recoivent à l’acccueil un plan illustré du site avec les explications sur chaque bâtiment. Suivant le chemin indiqué sur ce plan, ils découvertent une vingtaine de bâtiments ou d’installations architecturales, dont des ouvrages de Simon Vélez (Colombie), de Shigeru Ban et Go Hasegawa (Japon), de Markus Heinsdorff, Joerg Schlaich et des frères Brueckner (Allemagne), de Lina Gotmeh (Liban), de Gilles Ebersoldt (France), de Arquitectura G (Espagne), de Timur Ersen (Turquie/France), de Alvaro Siza (Portugal) et de Alexander Brodsky (Russie) ainsi que la maison futuriste Techstyle-Haus et une maison d’hôtes traditionnelle japonaise de 1864 – les tous entourant le château du Domaine de Boisbuchet datant du 19ème sciècle.

Gratuit. Réservé aux scolaires. Inscription obligatoire.

