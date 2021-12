Lyon Bibliothèque du 7e Gerland - Hannah Arendt Métropole de Lyon Une projection de courts-métrages pour les enfants Bibliothèque du 7e Gerland – Hannah Arendt Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Bibliothèque du 7e Gerland – Hannah Arendt, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Vous aimez écouter des histoires ? Vous aimez les histoires, et les jeux de société ? Votre truc, à vous, c’est plutôt les jeux vidéo ? Et pourquoi pas une soirée télé ? Pas la peine de choisir, tout sera au programme de ce samedi soir ! (Sauf la fièvre, elle, on ne l’a pas invitée.)

entrée libre dans la limite des places disponibles

Venez passer une soirée à la bibliothèque ! Jeux, lectures, films ou encore loisirs créatifs… nous vous concoctons un programme pour tous les goûts et tous les âges ! Bibliothèque du 7e Gerland – Hannah Arendt 34 rue Jacques Monod 69007 Lyon Lyon Gerland Métropole de Lyon

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

