Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

MARATHON VIDEO, une nuit de projection de vidéos sportives

« Marathon vidéo » est un programme de vidéo d’une nuit dédié aux représentations du sport.

Imaginé par le Centre d’art contemporain Chanot et par l’artiste et réalisatrice Randa Maroufi pour Nuit Blanche, ce programme se concentrerasur les représentations du sport à travers la création artistique.