La MÉCA – Maison de l'économie créative et de la culture, le samedi 18 septembre à 13:00

**SANS RÉSERVATION** ——————– ### **(13h00 – 18h30)** * **FRAC** – **Exposition : Memoria : récits d’une autre Histoire** * **ALCA** – **Exposition : Bande dessinée d’aujourd’hui pour auteurs d’hier** * **OARA** – **Installation immersive : Panhard PL 17 dans le cadre de « Radio Daisy » de la Cie Léna D’Azy .** Radio Daisy célébrera la radio de manière poétique, six maquettes mises en son et en lumière et pour décor une voiture Panhard PL 17… * **ALCA** – **Découverte des maisons d’édition du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine** * **FRAC** – **Programmation de films** . Sélection appropriée aux familles * **FRAC** – **Dialogue entre œuvres d’art contemporain et architecture .** Public famille Carte jeux pour le jeune public (7-12 ans) dans l’esprit d’un jeu de piste Quizz dédié aux adolescents * **FRAC** – **Œuvre collective avec Isabelle Hautefeuille** En lien avec les œuvres textiles de Memoria et en particulier les œuvres de l’artiste Georgina Maxim, chaque visiteur peut s’essayer à la technique du tissage en lirette sur un métier à tisser et participer à une œuvre collective. * **FRAC** – **La croqueuse** Saurez-vous retrouver les croquis de la bédéiste Anne-Perrine Couët ? **(15h00 à 18h00)** * **FRAC – Activation de jeux dans les espaces d’exposition** **SUR RÉSERVATION** ——————- ### **Pour s’inscrire : [contact@la-meca.com](mailto:contact@la-meca.com)** ### **VISITES** * **MÉCA** – **Découvrir l’architecture de la MÉCA** Parcours adulte : **11h30 ; 16h30** / Durée : 1h Parcours famille : **13h30 ; 15h30 ; 17h30** / Durée : 1h * **FRAC – Visites des réserves du Frac** Horaires : **14h00 ; 15h00 ; 16h00 ; 17h00** / Durée : 45 min/1h * **FRAC** – **Dialogue entre œuvres d’art contemporain et architecture** Parcours dédié aux adultes et adolescents Horaires visites classiques : **14h30 ; 15h30 ; 17h30** / Durée : 1h Horaire visite Langue des Signes Française : **16h30** / Durée : 1h ### **ATELIER** **FRAC** – **Atelier « Effigie du passé, avatar du futur »** Dédié aux familles à partir de 6 ans Horaire : **15h00** / Durée : 1h30 ### **PROJECTIONS** * **ALCA** – **Pas de nostalgie camarade de Isabelle Solas** Horaire : **14h30** / Durée : 52 min * **ALCA** **– Oscuro y lucientes / L’incroyable histoire du crâne de Goya de Samuel Alarcon** Horaire : **16h00** / Durée : 85 min ### **PERFORMANCE** * **OARA** – **Tango Nomade/ Ballet Aérien sur les façades de la MÉCA** Horaire : **18h00** / Durée : 30min Pour réserver pour Tango Nomade : [[https://oara.fr/reservation](https://oara.fr/reservation)](https://oara.fr/reservation)

Pour en savoir plus : la-meca.com / Arrêts Sainte-Croix ou Gare Tram C ou D

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la MÉCA ouvre gratuitement ses portes au public le samedi 18 septembre. A cette occasion une programmation riche vous attend tout au long de la journée :

