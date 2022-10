Une poule qui pondait un p’tit coco, 18 novembre 2022, .

Une poule qui pondait un p’tit coco



2022-11-18 – 2022-11-18

EUR 7.5 7.5 Installé au sol, un tapis d’éveil est le support de l’histoire « Une poule sur un mur » Mais le « Raconte-Tapis » est bien plus qu’une histoire à raconter.



C’est une histoire qui joue des rimes, des sons et des couleurs. C’est une histoire à chanter, à toucher, à danser et à vivre.

Il s’agit d’un univers qui prend forme et s’installe, afin d’accueillir les enfants et les adultes qui les accompagnent dans l’imaginaire poétique des mots.



A la suite de la représentation les enfants et les adultes sont invités à découvrir le tapis, les personnages, le livre et les matériaux (pompons, plumes).



Mise en scène : Lison Peytour

Cie Pépita

Dès 9 mois



Festival Escargot tout chaud

Le « Raconte-Tapis » est bien plus qu’une histoire à raconter.

dernière mise à jour : 2022-10-18 par