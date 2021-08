Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Une porte doit rester ouverte ou fermée Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Exposition des diplômé.e.s 2020 et 2021 de l’isdaT – institut supérieur des arts de Toulouse 24 septembre – 30 octobre au Pavillon blanc Henri Molina, Colomiers 30 octobre – 5 décembre au Centre d’art Le Lait, Albi Avec Marjolaine Azéma, Ioa Beduneau, Florine Berthier, Camille Blandin, Andréa Bouin, Estelle Brossard, Clémentine Campredon, Mathilde Cartoux, Félix Charrier, Léa Chaumel, Hsing-Fu Chung, Aurore Clavier, Naomi Coeur, Salomé Danan M., Simon Dubedat, Cécile Dumas, Pauline Duret, Hugo Fleytoux, Benoit Guimier, Mathilde Grandchamp, Farah Harmouch, Romane Laillet, Lou Lefrançois, Éloïse Lys, Sarah Melen, Emmanuelle Pozzo, Pacôme Ricciardi, Paul Rigaud, Aria Rolland, Jérémy Topal, Éléonore Verger. Pour ce projet en partenariat avec l’isdaT, les deux lieux de création que sont le Pavillon blanc et le centre d’art d’Albi font le choix d’intégrer l’exposition à leur programmation. S’il y a bien un terrain vierge dans la carrière d’un.e artiste, c’est celui des premiers pas, ce moment suspendu qui, très souvent, succède au diplôme. Empruntant son titre à une nouvelle d’Alfred de Musset, cette exposition entend les accompagner à la lisière de leurs parcours professionnels. Lors de ce moment « critique », l’artiste doit se débarrasser de son identité d’étudiant.e. Cette exposition est ainsi un passage à l’acte, un moment décisif composé d’expositions, de commandes, d’événements et de rencontres. À Colomiers, l’exposition se déploie dans l’atrium à proximité des collections documentaires et comme des pièces à jouer ou à regarder. Au Lait, les travaux des différents artistes invités investissent les trois salles de l’hôtel Rochegude, rendant compte de la diversité des pratiques des diplômé.e.s. Exposition des diplômé.e.s 2020 et 2021 de l’isdaT – institut supérieur des arts de Toulouse 24 septembre – 30 octobre au Pavillon blanc Henri Molina, Colomiers 30 octobre – 5 décembre au Centre d’a Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

