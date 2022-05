Une poignée de Terre de la Compagnie de l’Atelier de Mécanique Générale Hostens, 13 mai 2022, Hostens.

Une poignée de Terre de la Compagnie de l’Atelier de Mécanique Générale Parking du Bousquey 54 Route de Bazas Hostens

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 21:45:00 Parking du Bousquey 54 Route de Bazas

Hostens Gironde Hostens

EUR Entre théâtre et musique, la dernière création de Jean-Philippe Ibos poursuit l’exploration des relations quelque peu paradoxales entre homme et nature !

L’acteur a revêtu le scaphandre d’une mission spatiale. Curieuse idée, comme une anomalie dans le paysage… à la fois amusante et étrange. Il marche sous le ciel magnifique, quelque part sur notre planète bleue. Il s’arrête, prend quelques grammes de terre dans sa main et se souvient que cette poignée de terre contient plus d’organismes vivants qu’il n’y a d’êtres humains sur la planète… La perspective est vertigineuse.

Spectacle organisé avec l’Iddac, agence culturelle du Département de la Gironde et en partenariat avec le Parc Naturel des Landes de Gascogne, co-produit par la Direction de l’Environnement et l’Iddac dans le cadre de la politique croisée Culture/Environnement du Département de la Gironde.

10 ans+

+33 5 56 82 71 79

Département de la Gironde

