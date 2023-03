Une poétique histoire d’exil entre l’Andalousie et l’Argentine Théâtre de l’Opprimé Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Une poétique histoire d’exil entre l’Andalousie et l’Argentine Théâtre de l’Opprimé, 30 mars 2023, Paris. Du jeudi 30 mars 2023 au samedi 01 avril 2023 :

. payant

La pièce retrace l’épopée de Maria et ses enfants de l’Andalousie à l’Argentine en 1915. Part-elle avec six ou sept enfants ? Retrouvera-t-elle son mari ? Inspirée par la vie de la grand-mère de l’auteur, cette histoire raconte un chemin d’exil qui fait écho à ceux d’aujourd’hui. Elle témoigne du courage ordinaire et extraordinaire d’une femme et de ses enfants, héros malgré eux dans la tourmente. Sur scène, deux narrateurs, une dessinatrice et un musicien tissent un dialogue pour rendre vivante cette aventure. Pour que demeure la mémoire de Maria. Fragiles, ces souvenirs surgissent du papier et résonnent grâce à l’univers sonore de la guitare électrique. Les voix, les dessins et la musique deviennent alors les traces poétiques d’un passé évanescent dont l’actualité est pourtant toujours aussi brûlante. Un drame lyrique et historique.

Un spectacle visuel et musical à partir de 10 ans. Théâtre de l’Opprimé 78 RUE DU CHAROLAIS, 78 Rue du Charolais 75012 Paris Contact : http://www.theatredelopprime.com/evenement/maria-mars23/ https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis/ https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis/ https://theatredelopprime.mapado.com/event/89179-maria-et-ses-6-ou-7-enfants

Cie a Force de Rêver

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de l'Opprimé Adresse 78 RUE DU CHAROLAIS, 78 Rue du Charolais Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre de l'Opprimé Paris

Théâtre de l'Opprimé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Une poétique histoire d’exil entre l’Andalousie et l’Argentine Théâtre de l’Opprimé 2023-03-30 was last modified: by Une poétique histoire d’exil entre l’Andalousie et l’Argentine Théâtre de l’Opprimé Théâtre de l'Opprimé 30 mars 2023 Paris Théâtre de l'Opprimé Paris

Paris Paris