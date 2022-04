UNE POÉSIE D’ALGÉRIE

2022-04-27 – 2022-04-28 Associant des poèmes de jeunesse, Soliloques, à la prose poétique de la maturité, Fragments, ils vous proposent un cheminement musical à la découverte de cet auteur majeur de la littérature francophone.

Les mots de la poète Fawzia Allam viendront parfois se mêler à ceux de Kateb Yacine. Fawzi Berger réunit sur scène quelques ami·es musicien·nes issu·es de la Compagnie Lubat pour une lecture musicale improvisée autour de l’oeuvre de Kateb Yacine.

Genre : Lecture musicale et extrapolations poétiques autour de Kateb Yacine et Fawzia Allam

Salle : Foyer

