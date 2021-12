Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Une Poêlée d’Zik Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Une Poêlée d’Zik Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 3 juillet 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Une Poêlée d’Zik Villedieu-les-Poêles Centre ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-07-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-03 00:00:00 00:00:00 Villedieu-les-Poêles Centre ville

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Journée musicale dans les rues de Villedieu-les-Poêles, à partir de 14h. Animations musicales gratuites, bal populaire à partir de 20h30 puis feu d’artifice à 23h. Buvette et restauration sur place. Organisé par le comité des fêtes de Villedieu-les-Poêles. Journée musicale dans les rues de Villedieu-les-Poêles, à partir de 14h. Animations musicales gratuites, bal populaire à partir de 20h30 puis feu d’artifice à 23h. Buvette et restauration sur place. Organisé par le comité des fêtes de… +33 6 74 45 11 40 Journée musicale dans les rues de Villedieu-les-Poêles, à partir de 14h. Animations musicales gratuites, bal populaire à partir de 20h30 puis feu d’artifice à 23h. Buvette et restauration sur place. Organisé par le comité des fêtes de Villedieu-les-Poêles. Villedieu-les-Poêles Centre ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

dernière mise à jour : 2021-12-13 par OT Villedieu-les-Poêles

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Villedieu-les-Poêles Centre ville Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville Villedieu-les-Poêles Centre ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny