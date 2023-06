Cet évènement est passé Une plongée immersive avec les baleines à l’Aquarium tropical L’Aquarium tropical de la porte Dorée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Une plongée immersive avec les baleines à l’Aquarium tropical L’Aquarium tropical de la porte Dorée Paris, 12 janvier 2023, Paris. Du jeudi 12 janvier 2023 au dimanche 26 janvier 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

.Tout public. payant Accès avec un billet d’entrée – de 5€ à 8€ Envie d’une visite immersive en famille ? Rendez-vous à l’Aquarium du Palais de la Porte Dorée pour nager virtuellement avec les baleines. Prêts pour une rencontre intime avec les plus gros mammifères du monde ? Le « Spot », c’est un mur numérique vous invitant à rencontrer les cétacés. Seul ou à plusieurs, vous plongerez virtuellement avec des baleines à bosse et pourrez interagir avec elles, grâce à des caméras captant vos mouvements. En observant, en bougeant et en vous amusant, vous déclencherez les comportements de ces géants de la mer… Les mammifères marins sont projetés en grandeur nature, offrant une production visuelle spectaculaire qui marie modélisations 3D photoréalistes et animations organiques rigoureusement validées par un comité scientifique. Créé avec la société québécoise CREO, le Spot proposera des scénarios qui viendront s’enrichir au fur et à mesure. Accompagner l’alimentation des baleines à bosse, des bélugas, aider au baby-sitting de baleineau sera autant d’interactions (sans contact !) visant à vous rendre acteurs à la compréhension de ces sociétés si particulières des grands mammifères marins. L’Aquarium tropical de la porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75 012 Paris Contact : https://www.aquarium-tropical.fr/programmation/installation/le-spot https://palaisportedoree.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2115157755520400399

