« Une plongée, il y a 15 millions d’années ! »

La mer se trouvait effectivement aux abords de Blois il y a 15 millions d’années ! Comment le savons-nous ? Les paléontologues ont découvert des fossiles d’animaux vivants à l’époque dans notre région qui nous renseignent sur le paysage et le climat.

Entrée libre

Venez découvrir l’exposition “Faërie du Blésois” et en apprendre d’avantage sur l’histoire géologique de la région grâce à une petite activité à réaliser en famille ou entre amis. Muséum d’histoire naturelle 6 rue des Jacobins 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

