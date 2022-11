Une playlist politique au Théâtre de la Bastille Théâtre de la Bastille, 25 novembre 2022, Paris.

Du vendredi 25 novembre 2022 au mercredi 07 décembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

. payant Tarif plein : 25 € Tarif réduit : 19 € (+ de 65 ans, accompagnateurs de nos abonnés, abonnés de nos partenaires, groupes d’adultes) Tarif + réduit : 15 € (intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, – de 30 ans et minima sociaux)

Spectacle présenté en coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris.

Émilie Rousset travaille à partir d’archives, de documentaires, d’enregistrements, de vidéos. Après avoir remixé une sélection d’échanges politiques en compagnie de Louise Hémon dans Rituel 4 : Le Grand débat, elle se penche cette fois sur l’utilisation de la musique dans les grands événements publics. On y retrouve ainsi, par exemple, le parcours d’Emmanuel Macron, chorégraphié sur le thème de l’Ode à la joie le jour de son intronisation en avril 2017 ou les adieux d’Angela Merkel sur Du hast den Farbfilm vergessen (Tu as oublié la pellicule couleur) de la chanteuse punk Nina Hagen. En décalant ces événements, en les revisitant et en les rejouant, elle proposer un angle différent de celui retenu par la mémoire collective. Et quoi de plus ludique que de manipuler les outils du pouvoir d’un geste enfantin, de refaire pour apprendre, pour comprendre, pour repenser et dériver !

Christophe Pineau

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 Paris

Contact : https://www.theatre-bastille.com/saison-21-22/les-spectacles/playlist-politique 01 43 57 42 14 accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ http://billetterie.theatre-bastille.com/spectacle?id_spectacle=434&lng=1

Ph. Lebruman