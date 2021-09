Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Une plante fofolle qui ne fait rien comme les autres: le lierre Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Une plante fofolle qui ne fait rien comme les autres: le lierre Conservatoire et Jardin botaniques, 29 septembre 2021, Chambésy. Une plante fofolle qui ne fait rien comme les autres: le lierre

Conservatoire et Jardin botaniques, le mercredi 29 septembre à 14:00

Les enfants sont conviés à partager notre passion pour le monde des plantes et de la botanique de façon ludique et didactique. **Enquête thématique, découverte sensorielle, exploration botanique** sont au programme. Les collections vivantes du Jardin botanique seront le théâtre des ateliers proposés par les médiateurs et les scientifiques de votre Musée vivant. En collaboration avec les bénévoles Uni3 Université des seniors de Genève. Plus d’information et inscription à l’adresse: [http://www.ville-ge.ch/cjb/accueil_ateliers_verts.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/accueil_ateliers_verts.php)

15.-

Dans le cadre des Ateliers verts du Jardin botanique de Genève, les mercredis après-midi. A l’attention des enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 13 ans. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy