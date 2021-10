Une plage au pôle nord Saint-Amand-Montrond, 9 décembre 2021, Saint-Amand-Montrond.

Une plage au pôle nord 2021-12-09 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-09

Saint-Amand-Montrond Cher

29 EUR 29 C’est la rencontre improbable de deux univers que tout pourrait opposer, à l’image de celle entre Jean-Claude, trentenaire paumé et triste, et Françoise, septuagénaire esseulée et triste aussi. Où comment l’amitié est une question de personne plus que d’âge. Une fois de plus, on retrouve l’écriture ciselée, fine et si drôle d’Arnaud Dudek qui sait nous raconter les vies ordinaires avec le décalage, l’humour et la sensibilité d’un auteur qui aime ses personnages autant qu’il en rit. A partir de 12 ans. Durée de la soirée : 2h30.

Compagnie Occulus (37)

+33 9 54 84 09 71

Pixabay

dernière mise à jour : 2021-10-21 par