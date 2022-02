Une photographie du rap parisien du début des années 2000 Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le jeudi 03 mars 2022

de 18h00 à 20h30

gratuit

Dans le cadre de la LP Convention de La Place – Hip hop, la médiathèque musicale invite DJ FAB pour une écoute commentée de disques sélectionnés pour l'occasion Par son rôle de conservation et d'archive, le Médiathèque Musicale de Paris a acquis un lot de 170 maxis de rap parisien. Dans le bac, on trouve des morceaux rares d'artistes très connus aujourd'hui, des tests, des disques de promotion à envoyer aux radios, et des artistes disparus des radars. De Kery James à La Cliqua, de Diam's à Rohff, chaque disque raconte une histoire et témoigne de ce qu'était l'industrie du rap avant l'avènement du streaming. DJ Fab en a repéré certains, et vous propose une écoute commentée de sa sélection. Médiathèque musicale de Paris (MMP)

