Une petite pause au nid relaxation sonore et oracles célibataires Le nid qui danse Baignes, mercredi 14 février 2024.

Parce que la Saint-Valentin peut parfois être triste pour les personnes célibataires, nous vous proposons de vous poser au nid le temps d’une soirée pour partager un moment convivial en toute simplicité et authenticité

– une relaxation sonore (bols tibétains et autres instruments)

– puis un partage autour d’oracles et/ou autour de votre vision du partenaire désiré

Un joli moment pour Soi et peut-être… qui sait… une belle rencontre amicale ou amoureuse.

Nombre de places limité. EUR.

Le nid qui danse 1 route de Velle le Châtel

Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

