Une petite pause ‘au nid qui danse’ relaxation et oracles Le nid qui danse Baignes, samedi 10 février 2024.

Une petite pause ‘au nid qui danse’ relaxation et oracles Le nid qui danse Baignes Haute-Saône

Découvrez ou re-découvrez le nid et profitez d’une petite pause tout en douceur…

Relaxation au son de bols (tibétains, cristal), koshis, et autres instruments. Partage autour d’oracles

Une petite pause…

Un premier battement d’ailes… et peut-être, un nouvel envol…

Le nombre de places étant limité, merci de réserver votre place au 06 77 81 45 90 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10

Le nid qui danse 1 route de Velle le Châtel

Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@lenidquidanse.fr

L’événement Une petite pause ‘au nid qui danse’ relaxation et oracles Baignes a été mis à jour le 2024-01-30 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE