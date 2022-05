Une petite Nuhé | L’Hypothèse Optimiste, 5 juin 2022, .

Une petite Nuhé | L’Hypothèse Optimiste

2022-06-05 – 2022-06-05

Wim, ou plutôt son esprit, doit retrouver Léa, sa nièce, afin de réparer la trame. Là-haut, dans la montagne de la Sierra Nevada, les Indiens Kogis lui ont appris que la trame est ce lien invisible et précieux qui nous relie tous. Ils lui ont également partagé leur philosophie de vie basée sur des valeurs d’interdépendance des êtres et de la nature. Wim, reporter, a voulu devenir leur sœur mais elle était trop maladroite et a abîmé la grenouille sacrée de la Voie lactée et rompu la trame. Maintenant, son esprit aventurier doit retrouver Léa afin de lui transmettre les rituels de réparation. Une petite Nuhé est une forme théâtrale courte et itinérante, pleine d’humour et de poésie, à la fois onirique et engagée, qui nous invite à réfléchir sur le monde et sur notre façon de l’habiter. Auteur May Bouhada – Collaboration artistique Fatima Soualhia Manet – Mise en scène et interprétation Véronique Widock

dernière mise à jour : 2022-04-22 par