La Brède

Une petite note de musique ! 2021-11-10 11:00:00 – 2021-11-10 pl. St-Jean-d'Etampes Drôles & Co

La Brède Gironde Voyage poétique et musical (de 3 ans a` 6 ans)

Quand le couvercle se referme, la danseuse de la boîte a` musique a fini son travail. Quand la boîte est fermée, la vie continue pour elle. Elle rentre chez elle, il pleut, il fait froid, elle se repose, elle mange, elle boit… Mais dans son monde…les sons sont fabriqués par un magicien car il n’y a que les magiciens qui en sont capables, c’est comme ça depuis la nuit des temps.

Spectacle présenté dans le cadre du festival Opération Lumière (16° édition)

Rencontres du spectacle vivant en familles.

Du 5 au 6 novembre, une quinzaine de spectacles pour tous les publics et sur dix communes de la Communauté de Communes Montesquieu (sud Gironde).

