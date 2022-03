Une petite histoire du Hip Hop en mouvement Maison Folie Hospice d’Havré, 21 avril 2022, Tourcoing.

Une petite histoire du Hip Hop en mouvement

le jeudi 21 avril à Maison Folie Hospice d’Havré

_Le festival Tréto fête son retour à la maison Folie hospice d’Havré après cette crise sanitaire sans précédent. Pour fêter avec vous cette nouvelle édition, Tréto 2022 propose une découverte de différents univers musicaux destinés aux plus jeunes et à leur famille puisque cette année, la culture à Tourcoing vibre au son de_ **_Musica Viva_** _!_ _Compagnie Zahrbat_ Brahim Bouchelaghem, danseur autodidacte, propose de revisiter l’histoire de la danse hip hop et ses techniques sous forme de lecture démonstration, s’appuyant sur son expérience personnelle. Brahim a 12 ans lorsqu’il découvre comme de nombreux jeunes l’émission de Sydney H.I.P H.O.P. Un studio, décoré de graffs, un DJ (Franck II Louise) aux platines, Sidney donne « sa leçon », entrecoupée de ces images de New York avec ses groupes mythiques comme le Rock Steady Crew ou le New York City Breaker, ou le premier groupe parisien Paris City Breaker. L’émission fait naître de nombreuses vocations : Brahim fait partie de ceux qui, les yeux braqués sur leurs écrans, rare source d’informations, s’exercent ensuite aux mouvements dans la rue : « On essayait de reproduire les mouvements vus dans l’émission. A l’époque, on voyait surtout du break ou du smurf ». C’est avec un carton, remplis de vieux souvenirs que Brahim mène cette conférence dansée. De ses débuts de breaker, sa découverte des danses dites “debout” jusqu’à son statut de danseur interprète et chorégraphe, il s’arrête sur chacune des techniques avec des démonstrations qu’il réalise avec ses danseurs. Sur un ton simple et léger avec quelques notes humoristiques, appelant parfois la participation du public, Brahim et ses danseurs n’hésiteront pas à répondre à toutes les questions à l’issue de cette lecture démonstration. _La compagnie Zahrbat est conventionnée par la DRAC Hauts de France et est subventionnée par la Ville de Roubaix, la Région Hauts-de-France_ Durée : 50mn / tout public

GRATUIT sur réservation

Festival Tréto 2022 est de retour à la maison Folie, venez fêter cette nouvelle édition avec nous, différents univers musicaux et artistiques à travers des spectacles et ateliers à découvrir !

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2022-04-21T10:30:00 2022-04-21T11:20:00;2022-04-21T15:30:00 2022-04-21T16:20:00