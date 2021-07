Chémery-Chéhéry Église Notre-Dame de Malmy Ardennes, Chémery-Chéhéry Une petite église romane au milieu des champs Église Notre-Dame de Malmy Chémery-Chéhéry Catégories d’évènement: Ardennes

Une petite église romane au milieu des champs Église Notre-Dame de Malmy, 18 septembre 2021, Chémery-Chéhéry. Une petite église romane au milieu des champs

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame de Malmy Gratuit. Entrée libre.

L’église, isolée dans la nature, ouvre ses portes ! Parmi la trentaine d’églises des Ardennes, elle vous attend, entourée par son cimetière et surmontée d’une tour carrée, à la croisée des transepts. Église Notre-Dame de Malmy Ruelle de l’église, 08450 Chémery-sur-Bar Chémery-Chéhéry Chémery-sur-Bar Ardennes

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

