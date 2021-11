Une perle ivre Hop Hop Hop, 1 décembre 2021, Besançon.

### Chers lecteurs, Après quelques études fertiles, la génération de mots valises, nous vous proposons un titre, un sur-titre à « Rendez-vous autour du livre #2 », « Apéro troc de lectures » sous-entendant trop que les gens échangent vraiment leurs livres plus que leurs lectures. Nous vous évitons les étapes de recherche pour ne livrer que la conclusion : nous avons travaillé avec « apéro », « architecture » et « livre », avec _ape-ar-livr_, a pearl ivr, et nous proposons « Une perle ivre », un titre absurde, précieux et exalté. Nous avons dit tellement de choses que nous sommes un peu perdues mais nous avons compris que nous retrouvons le public le 1er décembre 2021 à l’Arsenic, le café de Hop Hop Hop, que les gens viennent partager la lecture de livres d’architecture ou la lecture d’ouvrages dans lesquels un intérêt architectural apparaît. Blandine hésite. Présenter une des récentes acquisitions de la MA (_L’Aimant_ ou _Soleil mécanique_) ou un échoué de peu au prix Femina en 1913 ou encore faire l’article de l_’Histoire naturelle de l’architecture, Comment le climat, les épidémies et l’énergie ont façonné la ville et les bâtiments_ (elle a craqué, elle l’a acheté)… Céline propose _Dune_, l’Architecture en SF. Et vous ? _On se dit que vaut pour entrée un livre à la main._ _Dans tous les cas l’accès est libre._ Architecturalement vôtres, Céline et Blandine

