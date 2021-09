Une pelle – Olivier Debelhoir Igny, 19 septembre 2021, Igny.

Igny, le dimanche 19 septembre à 18:30

Un fil. Une ascension. Départ au niveau de la mer. Arrivée à 8 ou 10 mètres de haut. Un Everest. Une expédition. Deux personnes. Deux amis probablement. Au niveau de la mer, ça s’agglutine. On est de plus en plus. Ça se réchauffe. On raconte. Notre nuit sous tente, nos projets d’avenir proche, notre passé et nos ambitions loupées. On fait un feu. Les langues se délient. Une musique. Un chant pour se rappeler qu’on est d’ici. C’est l’heure pour les deux. Ils s’équipent. 45m de câble et 8 à 10m de haut s’étalent devant. Un balancier pour deux. 9m de long et 17kg d’acier trempé suffiront. Ils montent sur le fil. Ils sont liés. On devine très bien où ils vont. Eux, non. Ils parlent. Et puisque vous êtes sympas et qu’on est planté là à les écouter, on va vous faire un peu de pop corn, ça vous branche? Durée : 1h15 Tout public à partir de 8ans Acces libre Le dimanche 19 septembre à 18 H 30 Rendez vous au 18 Avenue Jean Jaurès, 91430 Igny

Accès libre

Cirque

Igny 18 Avenue Jean Jaurès, 91430 Igny Igny Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

