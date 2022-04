Une passion pour la vigne sauvage Scey-Maisières Scey-Maisières Catégories d’évènement: 25290

Scey-Maisières 25290 Scey-Maisières Le temps d’une soirée, Max André, Président de la Société botanique de Franche-Comté et ampélographe passionné, nous contera les secrets de cette espèce végétale protégée, mère de tous les cépages au monde !

Apéritif offert

En partenariat avec la Communauté de communes Loue Lison et la commune de Scey-Maisières

Informations pratiques :

* Évènement gratuit ouvert à tous

