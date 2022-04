Une partie de campagne, soirée cinéma et concert Tivernon, 30 avril 2022, Tivernon.

Une partie de campagne, soirée cinéma et concert Tivernon

2022-04-30 19:30:00 – 2022-04-30

Tivernon Loiret Tivernon

L’association Cent Soleils organise, à la Ferme d’Abbonville , une soirée sur le thème de l’agriculture moderne : sécheresse et silences.

Au programme, projection de deux courts métrages :

The Land, de de Robert J. Flaherty. Ce film de 43 minutes est le plus méconnu du réalisateur. Tourné en 1942, il dresse un terrible état des lieux environnemental et social qui n’est pas sans évoquer Les Raisins de la colère de John Steinbeck.

L’avenir le dira, de Pierre Creton. On y suit, quasiment sans dialogues, ceux qui travaillent au champ. En croisant les perceptions, le spectateur est amené à des questionnements forts sur l’avenir de l’agriculture et de ceux dont c’est le métier et la vie.

La projection est suivie d’un concert des artistes japonais, Hiroki Terashima et Mireille Terashima.

infos@centsoleils.org https://centsoleils.org/une-partie-de-campagne/

Tivernon

