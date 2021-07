Une parenthèse verte : la Sophro balade Moliets-et-Maa, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Moliets-et-Maa.

Une parenthèse verte : la Sophro balade 2021-07-08 – 2021-07-08 Rue de l’embouchure Aire de Pique Nique

Moliets-et-Maa Landes

EUR 15 15 Se balader en forêt et au bord de l’océan accompagné par le chant des oiseaux, le bruit des vagues et de l’eau, les odeurs d’humus, le toucher d’arbres centenaires, la fraîcheur de la forêt de pins : un éveil à la sensorialité. C’est aussi prendre le temps de l’instant présent au contact de ce qui nous ressource : la nature. C’est oublier le quotidien, le temps d’un balade et s’offrir une vraie parenthèse verte à l’écoute de l’environnement tant extérieur qu’intérieur.

Nous vous proposons une marche entrecoupée de séances de sophrologie (sophrologue diplômée titre RNCP)

2 pers.mini – 10 pers.maxi

Une balade accompagnée par la nature , un éveil à la sensorialité. Prendre le temps de l’instant présent, oublier le quotidien et s’offrir une parenthèse verte à l’écoute de l’environnement tant extérieur qu’intérieur. Marche entrecoupée de séances de sophrologie.

2 pers.mini – 10 pers.maxi

+33 6 83 17 65 44

Se balader en forêt et au bord de l’océan accompagné par le chant des oiseaux, le bruit des vagues et de l’eau, les odeurs d’humus, le toucher d’arbres centenaires, la fraîcheur de la forêt de pins : un éveil à la sensorialité. C’est aussi prendre le temps de l’instant présent au contact de ce qui nous ressource : la nature. C’est oublier le quotidien, le temps d’un balade et s’offrir une vraie parenthèse verte à l’écoute de l’environnement tant extérieur qu’intérieur.

Nous vous proposons une marche entrecoupée de séances de sophrologie (sophrologue diplômée titre RNCP)

2 pers.mini – 10 pers.maxi

Pixabay

dernière mise à jour : 2021-03-11 par