Une Oreille sur le Monde – Soirée rêve de Tunisie ! Treffiagat, 2 avril 2022, Treffiagat.

Une Oreille sur le Monde – Soirée rêve de Tunisie ! Salle Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat

2022-04-02 18:30:00 – 2022-04-02 01:00:00 Salle Croas Malo 2 rue des écoles

Treffiagat Finistère Treffiagat

JAWHAR (Arabic Dream Pop / Tunisie)

Installé en Belgique mais tunisien de naissance et de coeur, Jawhar Basti tisse une musique pop & folk autant inspirée du chââbi que de la pop sombre de Timber Timbre ou du folk soyeux de Nick Drake. Il partage avec ce dernier une voix délicate, murmurée, aérienne, avec laquelle il chante l’amour, la perte et les désillusions du Printemps arabe. Sa langue, mélange d’arabe, d’italien et le français écrit sa propre poésie et se nourrit d’une mélancolie poignante.

Annoncé par la presse comme « La révélation des Transmusicales De Rennes 2019 » Jawhar revient en tournée en France en 2022.

Première partie :

ALÉM DISSO (Musiques du Cap-Vert)

Embarquement immédiat pour le cap vert à Praia sur l’île de Santiago, en passant par le port de Mindelo et par les vallées verdoyantes de Santo Antão .

Une navigation cadencée par les différents styles musicaux des îles du cap vert par le biais des Funaná de Lura, des mornas revisitées de Mayra Andrade, des coladeiras de Tito Paris ou encore des batuques du compositeur Orlando Pantera

C’est en crioulo cap-verdien que Barbara vous entraînera dans ce voyage métissé par les rythmes syncopés d’Afrique et par les chaudes mélodies portugaises…une halte au milieu de l’Atlantique où il fait bon s’arrêter le temps d’un grog!

Placement libre.

18H30 – Ouverture de la salle et du bar, apéro à thème, échanges avec les associations partenaires

19H – Repas bio (sur réservation)

20H30 – Concerts

À chaque concert, un pays, un thème, un soutien à une association ou à un projet local, une expo, une projection cinéma, une ambiance originale!

+33 6 15 45 18 29 http://seiwafestival.com/

JAWHAR (Arabic Dream Pop / Tunisie)

Installé en Belgique mais tunisien de naissance et de coeur, Jawhar Basti tisse une musique pop & folk autant inspirée du chââbi que de la pop sombre de Timber Timbre ou du folk soyeux de Nick Drake. Il partage avec ce dernier une voix délicate, murmurée, aérienne, avec laquelle il chante l’amour, la perte et les désillusions du Printemps arabe. Sa langue, mélange d’arabe, d’italien et le français écrit sa propre poésie et se nourrit d’une mélancolie poignante.

Annoncé par la presse comme « La révélation des Transmusicales De Rennes 2019 » Jawhar revient en tournée en France en 2022.

Première partie :

ALÉM DISSO (Musiques du Cap-Vert)

Embarquement immédiat pour le cap vert à Praia sur l’île de Santiago, en passant par le port de Mindelo et par les vallées verdoyantes de Santo Antão .

Une navigation cadencée par les différents styles musicaux des îles du cap vert par le biais des Funaná de Lura, des mornas revisitées de Mayra Andrade, des coladeiras de Tito Paris ou encore des batuques du compositeur Orlando Pantera

C’est en crioulo cap-verdien que Barbara vous entraînera dans ce voyage métissé par les rythmes syncopés d’Afrique et par les chaudes mélodies portugaises…une halte au milieu de l’Atlantique où il fait bon s’arrêter le temps d’un grog!

Placement libre.

18H30 – Ouverture de la salle et du bar, apéro à thème, échanges avec les associations partenaires

19H – Repas bio (sur réservation)

20H30 – Concerts

À chaque concert, un pays, un thème, un soutien à une association ou à un projet local, une expo, une projection cinéma, une ambiance originale!

Salle Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat

dernière mise à jour : 2022-02-03 par