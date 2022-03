Une ombre au tableau Musée des beaux-arts et d’archéologie de Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Musée des beaux-arts et d’archéologie de Vienne, le samedi 14 mai à 18:00

Un meurtre au musée ! Annabelle Guermantes se passionnait pour la peinture et elle en avait fait son métier, en restaurant de vieux tableaux. Hélas ! Elle est retrouvée morte dans l’une des salles du musée, près d’une mallette fermée d’un code … Qui l’a tuée ? Pourquoi ? À vous de mener l’enquête ! Observation de la scène de crime, entretien avec le témoin, interrogatoire des suspects et obtention des indices auprès du commissaire ! En partenariat avec Mortelle Soirée

Venez enquêter au musée ! Musée des beaux-arts et d’archéologie de Vienne Place de Miremont, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France Vienne Isère

