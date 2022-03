Une œuvre, une histoire Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Une œuvre, une histoire Place Philibert de Châlon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier

2022-05-04 15:30:00 – 2022-05-04 16:00:00

Lons-le-Saunier Jura EUR Nos médiatrices vous révèlent l’histoire d’une œuvre du parcours permanent de sculptures : “Saint Sébastien” de Jean-Joseph Perraud.

+33 3 84 47 64 30

Place Philibert de Châlon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier

