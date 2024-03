Une oeuvre une époque! Notre histoire, musée de Rumilly Rumilly, samedi 18 mai 2024.

Une oeuvre une époque! Traduction en langue des signes française simultanée avec l’association LumoSignes Samedi 18 mai, 20h30 Notre histoire, musée de Rumilly Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Traduction en langue des signes française simultanée avec l’association LumoSignes

Au XIXème siècle, la Savoie [bien sûr terme pris au sens historique des deux départements] a compté de nombreuses femmes peintres qui ont connu les conditions de vie et de travail de leurs contemporaines françaises, plus ou moins cantonnées dans ce que la société attendait d’elles : des sujets limités (fleurs, portraits, natures mortes) et des techniques.

Notre histoire, musée de Rumilly 5 place de la manufacture, Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 64 64 18 http://www.mairie-rumilly74.fr

