Par Jean-Marc Vintrin, pilote de Seine. Après avoir observé l'échelle de pilote exposée dans le musée, vous embarquez avec Jean-Marc Vintrin à la découverte du métier de pilote de Seine. Entre explications et anecdotes sur cette profession hors du commun, nous abordons également les contraintes et l'organisation du grand événement maritime de cette année, l'Armada 2023 ! Alors, prêts à découvrir les coulisses de la grande parade ?

musees@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13 https://www.museoseine.fr/

MuséoSeine Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine

