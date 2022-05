Une oeuvre, un invité, un café : La Seine près du Mont-Valérien d’Alexandre Noval, 6 septembre 2022, .

Une oeuvre, un invité, un café : La Seine près du Mont-Valérien d’Alexandre Noval

2022-09-06 17:30:00 17:30:00 – 2022-09-06 19:00:00 19:00:00

Par Cécile Rivière, adjointe à la directrice du Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes.

Découvrez l’histoire de cette œuvre d’Alexandre Nozal et recontextualisez ce tableau au sein de la carrière de cet artiste passionné par les paysages, et notamment ceux des bords de Seine. Après cela Cécile Rivière vous emmène à la rencontre des paysages de Seine présentés dans les collections du Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes.

