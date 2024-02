Une oeuvre, un invité, un café La Seine, fournisseur de navires et d’épaves Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine, mardi 5 mars 2024.

Par le GRIEME Groupe de Recherche et d’Identification des Épaves de Manche-Est.

Après avoir parlé d’un morceau d’épave au cœur des collections du musée, nous partons en compagnie des membres du GRIEME explorer les profondeurs de la Manche et ses épaves. Si la Seine et ses chantiers navals ont lancé bon nombre de navires, certains ont malheureusement fini au fond de l’eau à cause de la mer ou des infortunes de l’Histoire. Entre faits surprenants et anecdotes, les membres du GRIEME vous dévoilent ce patrimoine sous-marin qu’ils valorisent depuis 23 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 17:30:00

fin : 2024-03-05 19:00:00

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

L’événement Une oeuvre, un invité, un café La Seine, fournisseur de navires et d’épaves Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine