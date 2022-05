Une œuvre, un café : Les dauphins et les animaux de la Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Une œuvre, un café : Les dauphins et les animaux de la Seine Rives-en-Seine, 2 août 2022, Rives-en-Seine. Une œuvre, un café : Les dauphins et les animaux de la Seine MuséoSeine Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine

2022-08-02 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-02 18:30:00 18:30:00 MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Découvrez un objet des collections de MuséoSeine et la thématique dans laquelle il s'inscrit, puis échangez autour d'un café avec la médiatrice du musée. Vous ne saviez pas qu'un dauphin s'était échoué à Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine ? Et bien c'est une des nombreuses surprises que nous réserve le fleuve. Découvrez cette histoire et partez à la rencontre des drôles d'animaux qui barbotent ou qui ont barboté dans la Seine. Cet inventaire risque de vous surprendre.

musees@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13 https://www.museoseine.fr/

Lieu Rives-en-Seine Adresse MuséoSeine Avenue Winston Churchill

