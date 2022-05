Une œuvre, un café : Le Latham et les tragédies de la Seine

2022-11-08 17:30:00 17:30:00 – 2022-11-08 18:30:00 18:30:00 Découvrez un objet des collections de MuséoSeine et la thématique dans laquelle il s'inscrit, puis échangez autour d'un café avec la médiatrice du musée. La Seine a été le théâtre de nombreuses tragédies rocambolesques. Revivez d'abord l'épopée funeste de l'équipage du Latham, dont l'hydravion a quitté Caudebec pour une mission de sauvetage dans le grand Nord. Nous plongeons ensuite à la recherche du trésor du Télémaque perdu lors d'un naufrage, avant de faire toute la lumière sur la disparition de Léopoldine Hugo.

