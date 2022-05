Une œuvre, un café : Le coffre de marin et les loisirs à bord des navires

2022-07-05 17:30:00 – 18:30:00 Découvrez un objet des collections de MuséoSeine et la thématique dans laquelle il s'inscrit, puis échangez autour d'un café avec la médiatrice du musée. A partir d'un fragment du coffre de marin exposé dans le musée, vous en apprendrez davantage sur la manière dont on s'occupe à bord des navires. Musique, matelotage ou encore jeux, les marins ne manquent pas d'imagination pour passer le temps entre deux quarts.

