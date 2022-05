Une œuvre, un café : Départ pour la pêche d’Emile Minet et la représentation du travail sur la Seine

2022-10-04 17:30:00 17:30:00 – 2022-10-04 18:30:00 18:30:00 Découvrez un objet des collections de MuséoSeine et la thématique dans laquelle il s'inscrit, puis échangez autour d'un café avec la médiatrice du musée. A partir du tableau Départ pour la pêche, venez découvrir la manière dont le travail a été représenté par les peintres des bords de Seine. Ce panorama pictural des labeurs fluviaux vous présente les métiers emblématiques du fleuve, tantôt glorifiés par les peintres ou juste anecdotiques dans la composition de leurs toiles. Un voyage artistique au cœur de la Seine laborieuse des XIXe et XXe siècles.

