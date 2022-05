Une œuvre mise en lumière Musée des Beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Musée des Beaux-arts et d'archéologie, le samedi 14 mai à 19:30

Dans l’obscurité pendant une courte présentation, une médiatrice aiguille votre regard et vous invite à jeter un œil nouveau sur un tableau, une sculpture ou un oiseau présent dans les collections du musée des Beaux-arts et d’Archéologie.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:30:00

