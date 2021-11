Besançon Maison Victor Hugo Besançon, Doubs Une œuvre contre les violences faites aux femmes Maison Victor Hugo Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Une œuvre contre les violences faites aux femmes Maison Victor Hugo, 16 décembre 2021, Besançon. Une œuvre contre les violences faites aux femmes

Maison Victor Hugo, le jeudi 16 décembre à 18:00

C’est un NON percutant qui s’impose dans l’univers familier des habitants du quartier, qui interpelle les passants et les Bisontins d’un jour, sur la vitrine de la pharmacie Baratte, au rez-de-chaussée de la Maison Victor Hugo. Un NON monumental qui s’affiche comme un pamphlet inscrit clandestinement pendant la nuit mais qui, en réalité, est un manifeste collectif. Une voix forte, une voix claire contre les violences faites aux femmes, dénoncées chaque année le 25 novembre. Interpeller et sensibiliser, telle était la volonté commune de l’artiste Caroline Pageaud et de la Ville de Besançon, lorsque ce projet a vu le jour à la fin de l’été 2021. L’œuvre restera visible jusqu’au 24 janvier 2022. Rencontre avec l’artiste le jeudi 16 décembre à 18h Sans inscription, sans réservation RDV devant la Maison Victor Hugo

Gratuit

Rencontre avec l’artiste Maison Victor Hugo 140 grande rue, besancon Besançon République Doubs

2021-12-16T18:00:00 2021-12-16T19:00:00

