Privé de la vue, le participant explore un moulage du bout des doigts guidé par la voix du médiateur. * _**A partir de 12 ans.**_ * _**En continu samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h30 à 12h30.**_

Pour sensibiliser à sa démarche d’accessibilité universelle, le musée des Augustins propose une rencontre singulière avec une œuvre sculptée. Musée des Augustins 21 rue de Metz, 31000, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

