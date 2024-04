Une oeuvre à croquer Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins, jeudi 11 avril 2024.

Une oeuvre à croquer Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Une œuvre à croquer !

Après la fermeture du musée, entre 18h et 19h30, profitez d’un moment unique face aux œuvres, pour croquer celles de votre choix !

En autonomie et en mode détente, le musée départemental du Compagnonnage, propose aux participants de s’arrêter devant une œuvre pour faire une pause créative.

Prenez votre matériel pour venir esquisser et dessiner les nombreux détails qui vous inspireront.

Chaque participant est invité à apporter son matériel (crayons, carnet…).

Réservation obligatoire sur le site web. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:00:00

fin : 2024-04-11 19:30:00

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon

Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Une oeuvre à croquer Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2024-03-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)