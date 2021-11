Lormont Espace Citoyen Génicart Gironde, Lormont Une ode à la France (2/3) : La terre et les paysages Espace Citoyen Génicart Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Jean-Michel Dauriac, géographe, théologien et musicologue (ex-Lycée Montaigne) [↓ Programme annuel](https://bit.ly/UpHG2122) [www.facebook.com/uphg.lormont](http://www.facebook.com/uphg.lormont)

Accès gratuit dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

CONFÉRENCE proposée par l’Université populaire des Hauts de Garonne et animée par Jean-Michel Dauriac Espace Citoyen Génicart Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Lormont Gironde

