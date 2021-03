Les Sables-d'Olonne Mare des Agaures Les Sables-d'Olonne Une oasis dans la dune Mare des Agaures Les Sables-d'Olonne Catégorie d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Une oasis dans la dune Mare des Agaures, 4 mai 2021-4 mai 2021, Les Sables-d'Olonne. Une oasis dans la dune

Mare des Agaures, le mardi 4 mai à 10:00

A deux pas de la Chaume, venez découvrir cette zone humide extraordinaire au cœur de la dune de la Paracou. Véritable havre de paix pour les oiseaux migrateurs, ce site invite à la contemplation et à la discrétion. Prenez le temps d’écouter et n’oubliez pas vos jumelles… Activitée proposée par le Département de la Vendée avec l’ADEV Durée : 2h Prévoir des chaussures fermées, des vêtements adaptés à la météo et une paire de jumelles.

Gratuit, inscription obligatoire.

Conseil Départemental de la Vendée – Pays de la Loire Grandeur Nature Mare des Agaures Rue de la Bonne vierge LES SABLES D’OLONNE Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-04T10:00:00 2021-05-04T12:00:00

Catégorie d'évènement: Les Sables-d'Olonne
Lieu Mare des Agaures Adresse Rue de la Bonne vierge LES SABLES D'OLONNE Ville Les Sables-d'Olonne