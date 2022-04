Une nuit sous les étoiles au musée d’art et d’histoire de Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon, 14 mai 2022 14:00, Meudon.

Nuit des musées Une nuit sous les étoiles au musée d’art et d’histoire de Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon Samedi 14 mai, 14h00 Entrée libre et gratuite du musée et de l’exposition temporaire

Découvrez le musée d’art et d’histoire de Meudon en entrée libre et gratuite de 14h à 23h.

Découvrez le musée d’art et d’histoire de Meudon, ses collections, son exposition temporaire et ses jardins, en entrée libre et gratuite de 14h à 23h.

Durant la soirée, chacun trouvera une activité à sa mesure : visite guidée, découverte, ateliers enfants,jeux numériques et même pique-nique dans le jardin … !

A partir de 19h : _Pique-nique sous les étoiles_

Profitez des tables et chaises du jardin en apportant votre pique-nique à partager en famille ou entre amis ! (Gratuit – Sans réservation dans la limite des places disponibles)

Le musée d’Art et d’Histoire est installé dans la maison occupée, de 1676 à 1700 par la comédienne Armande Béjart, épouse de Molière. Les collections du musée évoquent l’histoire de Meudon, la peinture de paysage aux XIXe et XXe siècles et la peinture et la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle. Un parc agrémenté de sculptures contemporaines accompagne la demeure.

© Musée d’art et d’histoire de Meudon

Free admission to the museum and temporary exhibition Saturday 14 May, 14:00

The Museum of Art and History is located in the house occupied from 1676 to 1700 by the actress Armande Béjart, wife of Molière. The museum’s collections evoke the history of Meudon, landscape painting in the 19th and 20th centuries and painting and sculpture of the second half of the 20th century. A park decorated with contemporary sculptures accompanies the residence.

Meudon Museum of Art and History

Descubra el Museo de Arte e Historia de Meudon, sus colecciones, su exposición temporal y sus jardines, en entrada libre y gratuita de 14h a 23h.

Durante la noche, cada uno encontrará una actividad a su medida: visita guiada, descubrimiento, talleres infantiles, juegos digitales e incluso picnic en el jardín … !

A partir de las 19h_: Picnic bajo las estrellas_ ¡Disfrute de las mesas y sillas del jardín llevando su picnic para compartir con la familia o amigos! (Gratis – Sin reserva dentro de los límites de las plazas disponibles)

Entrada libre y gratuita al museo y la exposición temporal Sábado 14 mayo, 14:00

11 rue des Pierres 92190 Meudon 92190 Meudon Île-de-France