Découvrez le musée d’art et d’histoire de Meudon, ses collections, son exposition temporaire et ses jardins, en entrée libre et gratuite de 14h à 23h. Durant la soirée, chacun trouvera une activité à sa mesure : visite guidée, découverte, ateliers enfants,jeux numériques et même pique-nique dans le jardin … ! A partir de 19h : _Pique-nique sous les étoiles_ Profitez des tables et chaises du jardin en apportant votre pique-nique à partager en famille ou entre amis ! (Gratuit – Sans réservation dans la limite des places disponibles)

Entrée libre et gratuite du musée et de l’exposition temporaire

Découvrez le musée d’art et d’histoire de Meudon en entrée libre et gratuite de 14h à 23h. Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres 92190 Meudon Meudon Hauts-de-Seine

